Facção venezuelana aliada do PCC e Comando Vermelho cria cemitério clandestino apenas para mulheres

Uma facção criminosa aliada do PCC e do Comando Vermelho criou um cemitério clandestino apenas para mulheres. A organização criminosa venezuelana Tren de Aragua se especializou no tráfico de drogas, armas e de mulheres. As vítimas trazidas da Venezuela são executadas e levadas para um cemitério clandestino destinado para essas jovens que tiveram seus sonhos interrompidos com falsas promessas de emprego e de uma vida melhor.



