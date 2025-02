Falsa líder religiosa é ligada à morte de empresário e a outro assassinato no interior de São Paulo

O Cidade Alerta traz detalhes de uma reviravolta no caso do assassinato do empresário Davi Aires, encontrado morto após um ritual macabro em Sumaré (SP). Weverton, apontado como assassino, teria cometido o crime por acreditar que, dessa forma, herdaria o comando da empresa e todo o conhecimento da vítima. Ele estaria guiado por uma falsa líder religiosa conhecida como 'Tuta'. A mulher, que é procurada pela polícia, também é investigada pela morte do motorista do secretário de Saúde de Vinhedo (SP) e pode estar relacionada a mais crimes na região.