Falsa médica é presa em flagrante por se apresentar como especialista em cardiologia pediátrica

Sophia Almeida foi presa em flagrante em uma academia de ginástica, acusada de exercer ilegalmente a medicina. Segundo as investigações, ela se apresentava como especialista em cardiologia pediátrica e atuava há pelo menos dois anos atendendo crianças com doenças graves, gestantes de alto risco e pessoas com transtorno do espectro autista, sem ter formação médica. Sophia é graduada em educação física, mas utilizava documentos falsos para acessar sistemas de órgãos oficiais e ministrava aulas em instituições de ensino superior. Em pelo menos duas ocasiões, ela prescreveu medicamentos de tarja preta a crianças.



