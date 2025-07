Falso líder religioso confessa assassinato de jovem de 18 anos, adolescente e bebê no RS

Uma jovem de 18 anos, seu bebê de dois meses e um adolescente de 16 anos desapareceram misteriosamente no Rio Grande do Sul. Durante as investigações, a polícia chegou a Jocemar, um falso líder religioso conhecido e querido na cidade. Ele era próximo da jovem há anos, tentou negar envolvimento, mas caiu em contradição e acabou confessando o assassinato dos três. Jocemar contou que era pai do bebê e que teve uma relação extraconjugal com a jovem durante um falso tratamento religioso, quando ela ainda era menor. Com medo de ter o segredo revelado, decidiu matar a jovem, o filho e o amigo dela, com a ajuda de dois adolescentes. Os corpos foram enterrado



