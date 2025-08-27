Família de jovem desaparecida em São Paulo recebe chamadas de vídeo misteriosas

A família de Ayla, jovem de 19 anos desaparecida após deixar Manaus (AM) para morar em São Paulo, recebeu duas chamadas de vídeo que levantam novas dúvidas sobre o caso. Em uma ligação, apareceram duas mulheres. Na outra, um homem ainda não identificado. A polícia deve analisar se há relação entre essas pessoas e o desaparecimento.



Ayla teria se mudado para São Paulo para se encontrar com um rapaz cuja identidade ainda não é conhecida. A única coisa que se sabe é que eles teriam se conhecido em uma viagem. Depois de alguns dias na cidade, ela embarcou para Salvador, de onde pegou um voo para Paris no dia 18 de agosto. A família relata que Ayla manteve contato até um determinado momento, mas parou de dar notícias. Recentemente, uma notificação mostrou que o celular dela estava no Aeroporto Internacional de Kansai, no Japão. As autoridades investigam a possibilidade de envolvimento em tráfico humano ou outra forma de exploração.



