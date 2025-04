Famílias de meninas mortas atropeladas em SP contestam versão do motorista e ele fica preso

Isabelli e Isabela, melhores amigas desde a infância e recém-formadas no ensino médio, morreram atropeladas ao voltarem para casa após comemorar a formatura e o novo emprego de Isabelli. O motorista Brendo, de 26 anos, é acusado de causar o acidente. Ele permaneceu no local e afirmou à polícia que não estava alcoolizado e respeitava o limite de 60 km/h da avenida. No entanto, as famílias das vítimas contestam sua versão, alegando que as imagens indicam excesso de velocidade. A polícia investiga se Brendo será indiciado por homicídio doloso ou culposo.



