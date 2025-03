‘Fantasma do PCC’ é preso após fugir de duas megaoperações da polícia de São Paulo

A polícia prendeu o homem conhecido como "Fantasma do PCC", uma das lideranças da facção no interior de São Paulo, apontado como chefe do tráfico e do tribunal do crime. Fantasma conseguiu fugir de, pelo menos, duas megaoperações da polícia para prendê-lo nos últimos meses. Ele foi encontrado escondido com a namorada. No momento que a companheira dele viu a presença da polícia de dentro de casa, gritou para ele se esconder. Fantasma tentou quebrar o celular antes de fugir, mas acabou detido. Ele é o principal suspeito de mandar matar uma mãe de família, Wanessa, que acusou a namorada dele de furtar um celular, em novembro do ano passado.



