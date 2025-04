Faxineira tem infarto e morre ao descobrir que a casa dela estava pegando fogo; ex-marido é suspeito

A faxineira Antônia, de 54 anos, teve um infarto fulminante e morreu ao receber uma ligação do vizinho dizendo que a casa dela estava pegando fogo. O homem fez uma chamada de vídeo para mostrar o cenário enquanto a mulher dormia na casa de parentes. Para Monique, filha de Antônia, foi um crime premeditado e o principal suspeito é o próprio pai dela, ex-marido da faxineira. As duas têm medida protetiva contra ele. Dois dias antes do incêndio, ele foi visto rondando a rua de Antônia e, minutos antes do fogo, um carro misterioso foi flagrado estacionando do outro lado da rua. A câmera da casa da vítima foi virada e teve o cartão de memória furtado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!