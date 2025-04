Feirante é morto a tiros por sargento da PM ao ser confundido com ladrão no Rio de Janeiro

Pedro Henrique Dantas, de 20 anos, foi morto a tiros por um sargento da Polícia Militar ao ser confundido com um ladrão no Rio de Janeiro. Ele trabalhava na barraca de pastel, junto com a família, em mais um dia de feira, até a chegada do sargento Fernando Ribeiro Baraúna. O agente já chegou atirando e teria feito pelo menos quatro disparos contra o feirante. Duas balas atingiram o jovem, que morreu na hora. Fernando foi preso em flagrante e uma investigação interna foi iniciada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!