Feminicídio no Guarujá: mulher é assassinada pelo companheiro com 19 facadas

Milena, de 26 anos, foi brutalmente assassinada pelo companheiro dentro de casa em Guarujá, no litoral sul de São Paulo. A jovem vivia com Liozélio, de 34 anos. Durante uma briga, ele pegou uma faca na cozinha e atacou Milena. Ela foi atingida com ao menos 19 facadas. Depois do crime, o assassino fugiu e foi pedir ajuda para a irmã, que o convenceu a se entregar. Ele foi preso em flagrante.