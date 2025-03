Ferramentas de padrasto de Maicol desapareceram há sete dias; mesmo tempo da descoberta do corpo

Foi confirmado, nesta quarta-feira (12), que as ferramentas encontradas próximas à localização do corpo de Vitória Regina de Souza pertencem ao padrasto do único suspeito preso até o momento, Maicol Antonio Salles. Agora, foi revelado que os equipamentos estavam desaparecidos há sete dias, um tempo que coincide com quando o da jovem foi encontrado na área de mata, no dia 5 de março. A suspeita é de que a pá, enxada e luvas serviriam para enterrar o corpo da adolescente.