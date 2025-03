Ferramentas encontradas próximas ao corpo de Vitória pertencem ao padrasto de Maicol

Na tarde desta quarta-feira (12), a delegacia de Franco da Rocha (SP) recebeu o padrasto do único suspeito preso pelo caso Vitória, Maicol Antonio Salles. Ele foi chamado para fazer o reconhecimento das ferramentas que foram encontradas na última terça (11), próximas de onde o corpo da adolescente Vitória Regina de Souza foi localizado. Os objetos foram reconhecidos e o ajudante que acompanhava o padrasto do suspeito alegou que sentiu falta dos equipamentos durante o trabalho. DNA já foi coletado e, segundo informações, uma briga teria acontecido dentro da delegacia assim que os parentes de Maicol chegaram.



