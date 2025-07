Filha tenta salvar a mãe das facadas do pai e acaba sendo morta

O “Mister William” é mágico profissional e costuma se apresentar em shows. Enquanto está no palco, ele é ajudado nos bastidores pela esposa e a filha. Certo dia, William vai até a esposa e, de repente, a ataca com golpes de faca. A filha do casal ouve os gritos da mãe e corre para ajudá-la. Ana Luiza então flagra o pai tentando tirar a própria vida. Na tentativa de impedi-lo, a adolescente acabou sendo atingida e morreu na hora. O mágico e a esposa foram levados ao hospital. Alguns dias depois, William também morreu. Nayara é a única sobrevivente e fala pela primeira vez sobre a morte da filha e do marido.



