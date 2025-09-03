Final surpreendente: marido arquiteta morte da esposa para voltar com a ex-namorada
Bruno é suspeito de contratar "Neguinho do Duque", um matador de aluguel
Era um dia normal na vida de Jocilane e Bruno. O casal estava em casa, com outras duas pessoas. De repente, dois homens armados e mascarados invadiram o local e anunciaram um assalto. Todos foram levados para um canto da sala. Em uma atitude inesperada, os mascarados pediram para cada uma das pessoas se identificarem. Assim que Jocilane falou o nome, ela foi baleada. Os criminosos conseguiram fugir. A polícia foi acionada e começaram as investigações. O delegado pede para averiguar o celular de Jocilane e das outras pessoas que estavam na casa, que eram amigos do casal. Com a ajuda de testemunhas, a polícia chega até Geibson Rodrigues. Ele é conhecido como "Neguinho do Duque", um homem perigoso, com diversos homicídios na ficha e participação em uma facção criminosa. Ele seria um matador de aluguel. A polícia descobre conversas de Geibson com uma pessoa que estava na casa. Por trás do crime, estava o marido. Ele queria se separar para ficar com Janete, sua ex-namorada. Ela aceitou voltar com Bruno. Ele foi encontrado e acabou preso.
