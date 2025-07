Fisiculturista é preso após bater na namorada até quebrar a própria mão em São Paulo

Um homem foi preso por tentativa de feminicídio após bater na namorada até quebrar a própria mão na zona sul de São Paulo. Antes das agressões, eles saíram para jantar, mas a jovem voltou sozinha para o apartamento e ele chegou minutos depois. O fisiculturista Pedro foi flagrado saindo do apartamento após bater na médica Samira, de 27 anos. Ela está internada em estado grave na UTI e o homem tentou fugir de carro para o litoral paulista, mas acabou sendo preso em flagrante. O Cidade Alerta falou com o pai de Samira. Acompanhe na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!