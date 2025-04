O Cidade Alerta registrou o flagrante de um roubo na Marginal Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras. As imagens mostram dois jovens correndo sob os gritos de: “Pega, pega”. Eles se escondem na vegetação do canteiro central. Em seguida, a dupla foge pela marginal. Confira.



