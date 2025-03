Flagrante: homem é atacado com golpe mata-leão após briga de trânsito em frente ao DHPP

A equipe do Cidade Alerta flagrou uma briga em frente ao DHPP em São Paulo. A confusão teria começado após uma discussão de trânsito. Os dois homens começaram a trocar agressões. Um deles aplicou um golpe mata-leão no outro até outras pessoas precisarem intervir. Veja.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!