Flagrante: incêndio atinge casa no Tucuruvi, zona norte de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atinge uma residência no bairro do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo . Uma quantidade grande de chamas sai de um dos quartos. Rachaduras apareceram na estrutura e há risco de desabamento da residência. Os bombeiros trabalham para controlar o fogo.



