Funcionária da Receita Federal no Porto de Santos (SP) é encontrada morta dentro de casa

Cláudia Novelli, funcionária que trabalhava na delegacia da Receita Federal no Porto de Santos, no litoral paulista, foi achada morta dentro da própria casa pelo namorado. José ficou sem conseguir falar com Cláudia por dois dias e decidiu ir até a residência dela. Como ninguém atendeu na porta, ele chamou o chaveiro e, quando conseguiu entrar, a surpresa. Cláudia estava morta no chão da sala. A casa dela não tinha sinais de arrombamento e o celular dela não estava em casa. A polícia busca explicações. A família, ao ser chamada no apartamento que Cláudia morava, em uma área nobre de Santos, disse não reconhecer José como namorado dela.



