Garota de 9 anos morre após comer lanche na casa de avó; há suspeita de envenenamento

Alana, de 9 anos, e a irmã, de 11 anos, estavam passando as férias escolares na casa da avó, Izabel. Na hora do lanche da tarde, Marcos, tio das garotas, deixou uma sacola com bolo e pães de queijo. A avó e as netas começaram a comer. Minutos depois, Alana sente dores na barriga. Ela chega ao hospital em parada cardiorrespiratória e morre antes mesmo de ser examinada. A polícia é chamada e vai até a casa da avó. Os bolos e pães de queijo que sobraram são recolhidos para análise. Lá, os agentes descobrem que o gato da família, que também consumiu os alimentos, passou mal e não resistiu. O caso é investigado como suspeita de envenenamento. O tio de Alana ainda não foi encontrado para prestar esclarecimentos.



