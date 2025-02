Garota de programa é atacada por cliente e grava vídeo do suspeito fugindo

Em Goiânia, uma jovem de 19 anos, garota de programa, sobreviveu a uma tentativa de agressão por parte de um cliente. Inicialmente, o homem se mostrou educado, mas o encontro rapidamente se tornou violento. Durante a luta corporal, a jovem se defendeu com uma faca, ferindo o agressor, que fugiu. A vítima ainda conseguiu gravar um vídeo da fuga do suspeito, crucial para as investigações da polícia. Assustada, ela relatou ter combinado os valores do serviço antes do encontro. O vídeo é visto como prova vital para esclarecer o caso.