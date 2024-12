Garoto com síndrome de Down conhece mulher que doou aparelho para o seu tratamento na ABADS

A campanha Abrace a ABADS 2024 está no ar. O Cidade Alerta conta a história do Gabriel, um garotinho de 14 anos que tem síndrome de Down. A família descobriu essa condição quando ele tinha apenas cinco meses de vida. Desde então, dona Maria das Graças, mãe do Gabi, vem lutando para a evolução do menino. Foi na ABADS que a vida dele se transformou. Lá, Gabi faz muitos tratamentos e um deles utiliza uma gaiola do bem, que foi doada pela Graziella. Hoje, dona Maria das Graças, vai poder agradecer pessoalmente a doação da Graziella. Veja como foi esse abraço!