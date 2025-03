Genro mata sogro com golpes de faca após discussão em São Paulo

Cristiano foi assassinado dentro de casa, em São Paulo, ao proteger o pai de ser morto. Quem cometeu o crime foi o genro da vítima, Rafael. A confusão começou quando o suspeito chegou em casa dizendo que sairia com a filha, uma menina de 3 anos, na garupa da moto. Nesse momento a garotinha estava sob os cuidados do bisavô, Benedito. O idoso de 75 anos não quis deixar a menina ir com o pai por achar perigoso. Rafael se irritou e começou a discutir com o idoso. Como a briga estava acalorada, Cristiano apareceu para defender o pai. No meio da confusão, Rafael pegou uma faca e deu um golpe fatal no sogro. Ele fugiu pelo muro de uma vizinha e se escondeu na casa de uma irmã, mas acabou preso em flagrante.



