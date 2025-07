Gerente de cafeteria é baleada e morta em acostamento de rodovia por homem misterioso

Leuciene Aparecida dos Santos, conhecida como Léo, foi assassinada a tiros em Boituva, no interior de São Paulo. Gerente de uma cafeteria há 14 anos, Léo era querida por colegas e clientes. Ela foi vista pela última vez saindo do trabalho e entrando no próprio carro com um homem ainda não identificado, que assumiu o volante. Minutos depois, o veículo parou no acostamento de uma rodovia. Léo foi baleada na perna dentro do carro, conseguiu sair e pedir ajuda, mas foi alcançada e atingida na cabeça. O criminoso fugiu levando o carro e a bolsa da vítima. A principal suspeita é de latrocínio, mas o fato de o homem estar dirigindo levanta a hipótese de que ela conhecia o assassino.



