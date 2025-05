Gerente de obra agride idoso de 80 anos ao ser cobrado pelo uso da água e energia da casa dele

Seu Marcos, de 80 anos, foi agredido pelo gerente de uma obra que acontece ao lado da sua casa. Câmeras de segurança registraram o momento em que o idoso abordou o homem para tentar conversar. De repente, Felipe empurra Marcos, que cai no chão. Depois, o agressor entrou em um carro e fugiu do local. O desentendimento entre os dois começou quando Felipe pediu para usar a água e a energia da casa de Marcos durante as obras. O idoso foi levado ao hospital com ferimentos por todo o corpo.



