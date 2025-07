Grávida de oito meses morre após cair do quinto andar de prédio no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, uma grávida caiu do quinto andar do prédio e morreu. A polícia investiga o caso. Lucélia Zangerolame, de 37 anos, estava grávida de oito meses. Testemunhas alegam que ouviram brigas entre ela e o companheiro momentos antes da queda. O casal estava junto há cerca de um ano. Ela caiu de uma altura de 30 metros.



