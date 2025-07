Grávida é encontrada morta com ferimento na barriga e sem o bebê; namorado era contra a gravidez

Larin, de 22 anos, estava grávida de três meses quando desapareceu misteriosamente. Câmeras registraram a jovem saindo do trabalho, mas ela nunca mais foi vista com vida. Três dias depois, o corpo dela foi encontrado em avançado estado de decomposição, com um tiro e um ferimento na barriga. O bebê havia sumido. A polícia descobriu que o namorado, Fernando, era contra a gravidez. Durante um protesto, ele quase foi linchado por populares. Mesmo após ser preso, ele nega o crime, mas será julgado por feminicídio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!