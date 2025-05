Grupo faz protesto e ateia fogo em linha da CPTM em SP

Um grupo de pessoas foi flagrado se reunindo e ateando fogo perto de uma estação de trem na tarde desta segunda (12). O protesto acontece perto da comunidade do Moinho. A circulação dos trens foi interrompida entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz. Em nota, a CPTM anunciou que o serviço foi normalizado às 17h26. Acompanhe.



