Guarda Civil Municipal morre após confronto com chefe de facção criminosa em São Paulo

Um Guarda Civil Municipal morreu depois de uma troca de tiros com um integrante de uma facção criminosa no interior de São Paulo. José Prado Moitinho, de 51 anos, foi acionado pela polícia civil para ajudar na captura de um fugitivo suspeito de feminicídio. Ele teria reagido e atirado contra os agentes, começando uma troca de tiros. Testemunhas filmaram a chegada de alguns agentes e o barulho dos tiros. Moitinho foi socorrido depois de ser atingido, mas morreu no hospital. O suspeito também morreu no confronto.