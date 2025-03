Guarda sofre emboscada saindo de casa e é alvo de tiros por homem misterioso

Na zona leste de São Paulo, uma guarda civil municipal sofreu uma emboscada saindo de casa na madrugada. Uma câmera de segurança da rua registrou quando um homem misterioso entrou na rua de moto e, segundos depois, voltou atirando na direção da mulher. Ela conseguiu reagir, atirou na direção do suspeito, que se assustou e saiu em alta velocidade. O filho da guarda, de 11 anos, estava deitado no banco de trás. Nem a guarda e nem o filho ficaram feridos. A guarda vai falar pela primeira vez com exclusividade. Quem é ele e por que tentou tirar a vida da mãe de família? Confira.



