Guerra de facções? Homens encapuzados matam jovens a tiros dentro de carro estacionado

Dois jovens foram mortos a tiros dentro de um carro estacionado em Vitória, no Espírito santo. OS suspeitos fugiram do local na sequência. o carro dos criminosos foi encontrado incendiado próximo dali horas depois. Outros dois rapazes ficaram feridos e foram encaminhados a um hospital da região. Porém, quando a polícia chegou no pronto-socorro, os dois fugiram da unidade. A principal suspeita da investigação é de acerto de contas entre facções criminosas.