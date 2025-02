Homem acaba morto a facadas ao tentar proteger a tia de ataque do ex-namorado

Cláudia, o namorado dela, Naldo, e o sobrinho deles, Erik sempre se deram super bem. Porém, a mulher descobriu que seu relacionamento era uma farsa, pois Naldo é casado e tem outra família. Ao saber disso, ela terminou o namoro, no entanto, o homem não aceitou bem o fim da relação e mandou áudios com ameaças. Revoltado, ele foi até a casa de Cláudia e, quando ela apareceu na porta, ele partiu para cima dela com socos e chutes. Ao presenciar a cena, Erik correu para defender a tia, entrou no meio da briga e acabou morto por Naldo com golpes de faca. O suspeito fugiu do local.