Homem acusa ex-mulher por incêndio que destruiu carro e parte do bar dele

Adriana, uma mulher de 39 anos, não aceitava o fim do relacionamento de cinco anos com Leandro. Há dois meses, ela não deixa o ex-marido em paz. Recentemente, Adriana descobriu que ele seguiu com a vida e está namorando outra mulher. Tomada pelo ciúme, a ex passou a perseguir o casal e a fazer ameaças de morte aos dois. Adriana descobriu que Leandro levou o novo amor para uma viagem romântica e quando o homem retornou para casa, ficou em choque. Isso porque, seu carro foi completamente incendiado e o fogo ainda atingiu parte do bar que Leandro possui. Ele não tem dúvidas e acusa Adriana pelo crime.