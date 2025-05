Homem acusado de maltratar as filhas fala com o Cidade Alerta após provar inocência

Rafael, acusado de maltratar as filhas em Osasco, na Grande São Paulo, conseguiu provar a inocência. Exames hospitalares confirmaram a saúde das crianças e a denúncia de que elas poderiam estar mortas partiu da mãe. Rafael gravou um vídeo das filhas após o almoço e mandou para a mulher, que acionou a polícia. As meninas, de 3 e 4 anos, estariam em um sono profundo e, achando que era algo grave, os agentes as socorreram. Temendo represálias, Rafael fugiu e logo depois foi localizado perto do hospital. Ele e a mãe das meninas falaram com o Cidade Alerta. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!