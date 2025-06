Homem acusado de matar jovem a tiros em saída de festa foge de julgamento após ser condenado

Wesley Gomes foi morto a tiros na saída de uma festa em novembro de 2019 durante uma discussão na rua com um casal. O autor do disparo foi identificado como José, o de 69 anos, sogro de uma das pessoas envolvidas na briga. Após se esconder em uma área de mata e se entregar dias depois, o acusado respondeu ao processo em liberdade. Quase seis anos após o crime, José foi condenado a 18 anos e seis meses de prisão, mas fugiu durante o intervalo do julgamento antes da sentença ser anunciada e está foragido.



