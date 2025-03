Homem ataca e faz a própria mãe de refém dentro de casa na zona oeste de São Paulo

Na zona oeste de São Paulo, um homem estaria fazendo a própria mãe de refém dentro de casa. O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar tenta negociar a liberação dela com a ajuda de diversas equipes. A mãe estaria ferida após sofrer golpes com faca. A casa fica na rua Nicola Ciola, no Jardim Paulo VI.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!