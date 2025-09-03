Homem ataca e mata amante da esposa após flagrar traição no interior de SP

Em Cosmópolis, no interior de São Paulo, um homem flagrou a esposa sentada com o amante no banco da praça e partiu para cima. Desconfiado, Bruno Santos havia seguido a mulher, que foi poupada do ataque, mas Jackson Paciência, de 41 anos, não. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos provocados por uma faca. Bruno foi preso em flagrante. Ao ser perguntado sobre o motivo do crime, ele respondeu aos policiais: “Traição”.



