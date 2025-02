Homem ataca ex-companheira na saída de festa após não aceitar fim do relacionamento em São Paulo

Sabrina e Danilo foram um casal apaixonado por 12 anos, até o amor acabar e ela pedir o divórcio. Ele não aceitou o fim do casamento e começou a ameaçar a ex-mulher. Depois, Sabrina foi morar com uma amiga e duas resolveram ir para uma festa em São Paulo e lá, elas conheceram Maicon, um cowboy que amava dançar. Sabrina e Maicon começam a conversar e, na hora de ir embora, ele acompanhou as amigas até o ponto de ônibus. Eles só não esperavam que Danilo estaria esperando, escondido, em uma esquina no meio do caminho. Armado, o homem atacou a ex-mulher com três facadas. Maicon, assustado, começou a se afastar, mas também foi atingido no peito e morreu na hora. Sabrina está internada em estado grave e Danilo fugiu.



