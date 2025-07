Homem ataca ex-esposa com golpes de estilete em saída de festa em São Paulo

Um relacionamento de 7 anos quase terminou em morte em São Paulo. Carlos e Rúbia haviam se separado há cerca de um ano, mas o homem nunca deixou a ex-companheira em paz. Ele a ameaçava frequentemente e já chegou a colocar fogo na casa dela. Rúbia estava em uma festa com as amigas, quando foi avisada de que Carlos estava no local. Ela decidiu ir para casa, para evitar contato com ele, mas foi seguida e atacada. A mulher recebeu golpes de estilete, precisou ser socorrida e levada a um hospital. Carlos foi preso após o ataque, mas a vítima ainda tem medo do que ele possa fazer caso saia da prisão.



