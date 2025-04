Homem ateia fogo na casa de ex-companheira após ela sair com as netas em São Paulo

Rosa, de 49 anos, é uma avó que luta muito para cuidar das duas netas e teve a casa incendiada pelo ex-companheiro em Leme, no interior de São Paulo. Sebastião, com quem se relacionou por um ano e meio, era abusivo. Na última briga, ele a atacou com socos no rosto. Rosa foi até a polícia a conseguiu uma medida. Porém, ele teria aproveitado que a mulher saiu com as netas, entrado na casa dela e ateado fogo. Rosa perdeu tudo. O Cidade Alerta conversou com os dois para entender a situação. Acompanhe!



