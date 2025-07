Homem ciumento e possessivo arma emboscada e mata a namorada atropelada

Edilaine e João Paulo namoravam há apenas seis meses. Esse tempo foi suficiente para o homem mostrar o seu lado ciumento e possessivo. Familiares e amigos do casal contam que a relação sempre foi conturbada e que João já tinha sido preso por violência contra Edilaine. Uma medida protetiva também já tinha sido expedida pela Justiça. Certo dia, Edilaine de Jesus Silva Luz estava em uma motocicleta com uma amiga quando foram perseguidas por João Paulo, que estava de carro. Ele atingiu a motocicleta, e as duas caíram. A amiga da vítima sofreu uma lesão no pé. Já Edilaine não resistiu aos ataques do ex-companheiro e morreu. Após o crime, ele fugiu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!