Homem considerado um dos traficantes mais procurados do Brasil é preso dentro de centro cirúrgico

Henrique Ferreira, um dos traficantes mais procurados do Brasil e número 10 no “Baralho do Crime”, foi identificado pela polícia dentro de um centro cirúrgico de uma clínica particular na Bahia. Ele se preparava para uma cirurgia no quadril após alegar dores causadas por uma queda de cavalo. Henrique já havia sido anestesiado quando os médicos, ao notarem a ausência de prontuário relacionado a uma cirurgia anterior, acionaram a polícia. Foragido há anos em São Paulo, ele usava um nome falso e foi descoberto durante a checagem dos dados pela equipe médica.



