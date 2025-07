Homem de 34 anos espalha boato sobre namoro com adolescente e é morto a facadas por ela

Um empresário foi assassinado pela própria vizinha em São Paulo. André, de 34 anos, foi encontrado morto dentro do próprio apartamento. Ele disse que estava se relacionando com uma vizinha adolescente de 15 anos, e a menina se revoltou com a história. A jovem foi até a casa de André tirar satisfação sobre a suposta mentira e deu cerca de 30 golpes de faca no homem. Ela confessou à polícia quatro dias depois do crime. A mãe de André, Adriana, acredita que mais alguém pode ter participado do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!