Homem é agredido e morto durante desentendimento na zona leste de São Paulo

Um homem foi morto durante um desentendimento com um rapaz, no meio da rua. Marquinhos, de 56 anos, era conhecido em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele se desentendeu com um rapaz, identificado como Gabriel. Marquinhos foi empurrado e bateu a cabeça no chão. Em seguida, Gabriel o chutou diversas vezes e fugiu. O homem foi socorrido, mas não resistiu. Enquanto isso, o estudante universitário está dentro de casa. A polícia já identificou Gabriel como o principal suspeito do crime e a prisão dele já foi solicitada.



