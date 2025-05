Homem é assassinado após se recusar a tocar Marília Mendonça em bar

Um desentendimento sobre a escolha de música em um bar acabou em morte. Elson Nunes Oliveira, responsável pela caixa de som do estabelecimento, recusou o pedido de Flávio Araújo Alves, outro cliente, para tocar uma música de Marília Mendonça, alegando que o estilo não combinava com o ambiente. A discussão entre os dois evoluiu para agressão física, e Flávio, após sair do local e retornar, esfaqueou Elson com um canivete. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Flávio foi preso em flagrante e, durante interrogatório na delegacia, tomou conhecimento da morte de Elson. O caso está sob investigação das autoridades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!