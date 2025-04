Homem é atropelado após tentar apartar briga em bar em SP; motorista fugiu

Sérgio, de 55 anos, estava em casa pronto para descansar quando viu uma discussão em um bar próximo e decidiu intervir ao reconhecer Marcelo, filho de um amigo, no meio da confusão. A briga começou por um carro mal estacionado que bloqueava a saída de outros veículos. Sérgio conseguiu acalmar os ânimos, mas, em um ato de vingança, dois envolvidos entraram em um carro azul e, fingindo ir embora, atropelaram Sérgio e Marcelo com violência. Câmeras de segurança flagraram o momento do ataque, cometido por Guilherme Kaik Mendes Rufino, de 24 anos, que fugiu após o crime. A polícia já decretou sua prisão temporária e busca o suspeito, enquanto as vítimas lutam pela vida.



