Homem é encontrado morto dentro de fossa de esgoto no interior de São Paulo

Um homem foi encontrado morto dentro de uma fossa de esgoto em Jacareí, no interior de São Paulo. Gustavo Aparecido e Débora eram casados há anos, mas nos últimos dias estavam brigando demais. Com isso, a mulher resolveu passar alguns dias longe de casa com a filha. O homem decidiu sair de casa para beber e nunca mais foi visto. Dias depois, a polícia encontrou o corpo dele em uma fossa de esgoto, com um corte na cabeça. Gustavo tinha 36 anos e era pai de dois meninos e uma menina. A polícia faz buscas pela região e tenta localizar imagens de câmeras de segurança que podem ajudar a entender a dinâmica do crime.



