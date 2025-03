Homem é esfaqueado e morto após ser acusado injustamente de roubo em bar da Grande São Paulo

O pintor Vinícius Cauê Santos de Mello, de 30 anos, foi morto a facadas por Cleomar, de 54, após ser acusado injustamente de roubar um celular em um bar de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que Vinícius tentou se defender com uma cadeira de plástico e fugiu para o banheiro do estabelecimento. Cleomar, que estava alcoolizado, continuou a agredi-lo, mesmo com a dona do bar confirmando que o celular estava no próprio bolso dele. Após sair do local para pedir ajuda, Vinícius caiu e morreu na porta do bar. Cleomar fugiu para uma comunidade, onde comemorou o crime, mas foi preso pouco depois pela polícia.



