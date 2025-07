Homem é flagrado abandonando corpo de mulher em tambor de plástico em SP

Um homem foi flagrado abandonando o corpo de uma mulher em um tambor plástico em Poá, na Grande São Paulo. Ele levou um carrinho de mão com um saco preto grande dentro, por volta das 2h30 da madrugada. Pela manhã, a moradora de uma casa chamou a polícia ao ver um tambor plástico deixado na calçada. Quando os agentes chegaram ao local, confirmaram a presença do corpo de uma mulher, de aproximadamente 40 anos. Ela já teria sido reconhecida por quatro filhos. A polícia agora trabalha para descobrir o autor e a motivação do crime.



