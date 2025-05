Homem é morto a pauladas no meio da rua em Minas Gerais

Um homem foi morto após ser agredido com um pedaço de madeira por outro rapaz que andava com a companheira em uma rua. Imagens mostram o momento em que o suspeito corre atrás da vítima e o atinge até deixá-lo desacordado no chão. Segundo a investigação, o ataque foi motivado por uma suposta cantada direcionada à mulher do agressor. O casal fugiu após o crime. A vítima foi socorrida, mas morreu três dias depois no hospital. O agressor foi preso em casa e declarou não se arrepender. A companheira dele vai responder por omissão de socorro, mas não foi detida.



